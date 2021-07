Țara în care se aranjează tot, toți și toate Ca tot a fost examenul de Evaluare Naționala. Și ca tot ne place sa cautam și sa gasim vinovați- mereu alții!- pentru orice nu ne convine. Așadar, discuție intre doua absolvente de clasa a opta care tocmai au dat Evaluarea. Cele doua au fost colege de clasa in școala primara. Una dintre ele și-a continuat […] Articolul Țara in care se aranjeaza tot, toți și toate apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

