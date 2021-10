Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 98% din populație este vaccinata complet. Totul se datoreaza Viceamiralului Henrique Gouveia e Melo. Portugalia se numara printre cele mai vaccinate țari din lume. Viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, care a condus campania, a declarat ca a existat o cheie a succesului sau: „Sa nu amestece…

- Sistemul de sanatate al Portugaliei a fost pe punctul de a se prabusi. Spitalele din Lisabona erau pline, iar autoritatile cereau populatiei infectate sa se trateze acasa. In ultima saptamana a lunii ianuarie, aproximativ 2000 de persoane si-au pierdut viata din cauza Covid-19. In prezent, Portugalia…

- VIDEO| Delegația USR-PLUS din Alba, prezenta la Romexpo cu ZERO membri din PLUS. Beniamin Todosiu: „Sper ca la finalul acestei zile, sa avem un birou național stabilit” Beniamin Todosiu, deputatul USR-PLUS de Alba, este prezent in cursul zilei de astazi, 2 octombrie, la Romexpo, la congresul partidului,…

- Portugalia se numara printre cele mai vaccinate țari din lume. Viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, care a condus campania, a declarat ca a existat o cheie a succesului sau: „Sa nu amestece politica”, arata nytimes.com . Sistemul de sanatate din Portugalia era in pragul colapsului. Spitalele din Lisabona…

- In urma inundațiilor din vara acestui an, au fost calamitate cateva lucrari hidrotehnice de pe raul Vaser, din localitatea Vișeu de Sus. Apele Romane Someș-Tisa anunța ca pentru a asigura in continuare protecția cetațenilor și a obiectivelor socio-economice din zona, angajații Sistemului de Gospodarire…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța programul de operare al companiei aeriene HiSky de pe Aeroportul Internațional Cluj, incepand din noiembrie 2021, pana in martie 2022. Compania aeriana va continua astfel operarea zborurilor regulate directe catre Lisabona (Portugalia), precum și Dublin…

- Primele țari care au primit fonduri din Programul european pentru relansare și reconstrucție dupa pandemia de COVID-19 sunt Portugalia, Luxemburg si Belgia, scrie Reuters. Prefinantarile au fost acordate...

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, a anuntat ca intentioneaza sa modifice criteriile dupa care va finanta sistemul public de Sanatate. Ea sustine ca sistemul trebuie sa lege finantarea de performanta. Mecanismele de plata prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta vizeaza alocari dupa…