- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor Mircea Fechet a fost prezent, marti, in Comisia pentru afaceri externe a Camerei pentru a oferi explicate privind vizita sa recenta in Kenya, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis.

- Klaus Iohannis in Kenya și Tanzania. Cele mai titrate fotografii! Klaus și Carmen Iohannis efectueaza in aceasta perioada un turneu prezidențial in Africa. Prima oprire a fost la Nairobi, capitala Kenyei . Este, de altfel, prima vizita la nivel de șef de stat efectuata in Africa in ultimii peste douazeci…

- Pe 11 noiembrie, Klaus Iohannis și soția acestuia, au pornit intr-un turneul de zece zile in Africa. Dupa ce au ajuns in Kenya, au facut un safari in Parcul Național Nairobi. Dar, conform unui oficial, s-a aflat de ce a mers Klaus Iohannis in turneu in Africa, și care este scopul real al acestei vizite.…

- Aflat in Kenya, președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen au participat miercuri, 15 noiembrie, la un safari in Parcul Național Nairobi. Inițial agenda publica a președintelui nu prevede activitați publice.

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in țari din Africa, printre care Kenya , are mize economice inexistente, in opinia unui analist, in vreme ce costurile financiare ale deplasarii sunt considerabile. Și, totuși, ce putem primi noi și, implicit, Klaus Iohannis de la Kenya ? Niște mailu-uri „cum ca am…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat, in conferința de presa alaturi de președintele Kenyei, ca statul nostru incepe redinamizarea relațiilor cu țarile din Africa incepand cu aceasta prima vizita, fiind gasite numeroase domenii de cooperare.

- Administrația prezidențiala a anunțat marți seara, 7 noiembrie 2023, ca saptamana viitoare Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa. Șeful de stat roman va vizita patru țari: Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material.…