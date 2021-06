Stiri pe aceeasi tema

- Activistul Buzoian Gabriel Nițu a sesizat autoritațile ca mai mulți indivizi vand ilegal pasari, in contextul in care in zona exista focare de gripa aviara.Furioși ca au fost dați de gol, comercianții au inceput sa-l agreseze pe activist chiar de fața cu poliția. Unul dintre ei a sarit cu picioarele…

- Daca sunteți in cautarea unui barbat „alfa”, experții va recomanda sa va reorientați. Credeți sau nu, barbații beta nu sunt mai rai – de fapt, pot fi chiar mai buni decat barbații alfa. In trecut, asertivitatea era atribuita femeilor și puterea barbaților. Se pare ca barbații beta cuceresc din ce...…

- Doua chinezoaice din Mongolia au reusit sa convinga 19 barbati sa le ia de neveste, scopul fiind acela de a-i deposeda de bunuri. Casatorie cu repetitie si cu bucluc! Femeile aveau si trei complici si planurile lor ar fi mers ca unse daca, la un moment dat, unul dintre „soti” nu ar fi descoperit pe…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri seara, la Digi24 , ca Guvernul are un plan de egalizare a varstei de pensionare, astfel incat femeile sa iasa la pensie la aceeasi varsta cu barbatii, respectiv la 65 de ani. Turcan sustine ca in afara de Polonia, doar in Romania varsta de pensionare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca Guvernul merge pe egalizarea treptata a varstei de pensionare pentru femei și barbați la 65 de ani. In prezent, femeile se pensioneaza la 61 de ani, iar barbații, la 65. Potrivit ministrului, in afara de Romania, doar in Polonia…

- Frauda se adapteaza ca un virus la mediul in care se produce, iar pandemia provocata de noul coronavirus a accelerat transferul infractionalitatii in mediul online, a extins sfera companiilor expuse riscului, generand o alta pandemie: cea de frauda.

- Pandemia a lovit cel mai tare in femei. Foarte multe romance au ramas fara job in aceasta perioada de criza generata de Covid in sectorul muncii. Numarul femeilor din Romania care au ramas somere a crescut cu pana la 50% din cauza pandemiei, in timp procentul in cazul barbatilor este de 16%, a anuntat,…

- Premierul Florin Citu a anunțat ca toate evenimentele private precum nunți, botezuri, ar putea fi organizate de la 1 iunie doar cu persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID, informeaza Agerpres . Premierul Cițu a declarat miercuri ca organizarea evenimentelor private cu participarea persoanelor…