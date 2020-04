Țara in care 100 de tone de aur au fost scoase “de sub salteaua&" cetațenilor și au fost introduse in economie. Potrivit estimarilor, alte 3.500 de tone ar fi pastrate de oameni acasa Bancile și companiile de rafinare a aurului din Turcia au reușit sa introduca in sistemul financiar turcesc 100 de tone de aur, pe care populația le pastra acasa, “pentru zile negre&", susține președintele celui mai mare producator local de aur. Ayşe Esen, CEO al Istanbul Gold Refinery (IAR), a explicat că în urmă cu 10 ani a lansat, împreună cu 12 banci comerciale locale,…