- Țara Galilor este naționala care completeaza lista celor 20 de echipe calificate prin intermediul preliminariilor la Campionatul European din 2020. Reprezentativa pentru care evolueaza Gareth Bale a invins Ungaria, scor 2-0, și a urcat pe locul al doilea in Grupa E. Germania și Olanda (Grupa C), respectiv…

- Elvetia si Danemarca s-au calificat, luni, la EURO 2020 la fotbal, astfel ca numarul echipelor care si-au asigurat biletele pentru turneul de anul viitor a ajuns la 19. Anglia, Cehia, Ucraina, Portugalia, Germania, Olanda, Elvetia, Danemarca, Croatia, Austria, Spania, Suedia, Polonia, Franta, Turcia,…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce un nou meci din preliminariile EURO 2020 la fotbal, cel dintre Tara Galilor si Ungaria, care va avea loc marti 19 noiembrie, la Cardiff (21:45), in Grupa E a preliminariilor, potrivit FRF. Arbitri asistenti la acest meci au fost delegati Octavian Sovre si Sebastian…

- Tot in grupa G, Austria s-a impus in deplasare in fata Sloveniei, scor 1-0. Golul a fost inscris de Posch, in minutul 21. De la gazde a fost eliminat Popovici, in minutul 89. In grupa C, Germania a invins in deplasare Estonia, scor 3-0, marcand toate golurile in inferioritate numerica. In…

- Echipa de rugby a Tarii Galilor a invins Fiji cu scorul de 29-17 (14-10), intr-un meci disputat miercuri in cadrul Grupei D a Cupei Mondiale din Japonia, rezultat cu care echipa britanica si-a asigurat calificarea in sferturile de finala ale competitiei. Galezii, care au obtinut si bonusul…

- ​Selectionata masculina a Romaniei a invins formatia Ungariei cu scorul de 3-1, marti, la debutul sau in Grupa a 2-a a Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta).