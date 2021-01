Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de vehicule electrice in Norvegia le-au depasit anul trecut pe cele de vehicule hibride, iar grupul german Volkswagen a inlocuit compania americana Tesla in topul producatorilor de masini pe baterii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: DOLIU in muzica! A murit autorul…

- Volkswagen AG lanseaza un nou model de vanzari in China si va deschide showroom-uri in centrele oraselor pentru vehiculele electrice la care va oferi preturi fixe, renuntand la sistemul conventional de vanzari din industria auto, transmite Reuters. Saptamana trecuta, societatea mixta detinuta de…

- Uniunea Europeana vrea ca pana in 2030 pe soselele sale sa circule cel putin 30 de milioane de vehicule cu emisii zero, pentru a reduce consumul de combustibili fosili in tarile membre, conform unui proiect consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . In cadrul strategiei care va fi publicata saptamana…

- Volkswagen si-a suplimentat investitiile bugetate pentru vehiculele electrice si autonome cu 13 miliarde de euro, la 73 de miliarde de euro, in urmatorii cinci ani, pentru a-si pastra pozitia de cel mai mare producator auto din lume in era vehiculelor economice, transmite Reuters potrivit news.ro.…

- Mașinile electrice sunt deja cumparate in proporții masive de norvegieni, care beneficiaza, insa, de numeroase avantaje pentru astfel de achiziții : scutiri de taxe, parcari gratuite, viniete mai ieftine și multe locuri in care incarcarea este gratuita. Luna trecuta, de pilda, peste 60% dintre…

- Țara europeana care interzice mașinile diesel și pe benzina, in 2025. Volkswagen se asteapta la vanzari record de vehicule electrice Vehiculele electrice vor reprezenta probabil 90% din vanzarile Volkswagen in Norvegia anul viitor si ar putea inlocui complet modelele cu motor pe benzina si diesel in…

