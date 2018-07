Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul roman a aprobat modificari ale codului penal intr-o maniera total neobișnuita, ținta fiind schimbarea prevederilor privind abuzul de putere, cu efecte pe termen lung privind statul de drept, scrie Hotnews, citand New York Times. “Ceea ce se intampla in ...

- Cotidianul american The New York Times titreaza ca "Romania slabeste legislatia privind abuzul in serviciu in doar trei zile", mentionand ca Parlamentul de la Bucuresti a aprobat modificarile la codul penal intr-o "maniera neobisnuit de iute".

- Romania ar putea deveni al treilea mare producator de gaze naturale din Europa, odata cu extractia resurselor din Marea Neagra, a declarat, joi, Francois-Regis Mouton, director in cadrul Asociatiei Internationale a Producatorilor de Petrol si Gaze. "România ar putea deveni al treilea producător…

- Parlamentul francez va aproba o lege, miercuri, prin care se urmareste revizuirea companiei feroviare de stat, SNCF. O victorie pentru presedintele Emmanuel Macron, in incercarea sa de a rasturna sindicatele si...

- Tehnologia blockchain a ajuns pe buzele multor persoane si in "curtea" gigantilor din diverse industrii, fie ca vorbim de companii din retail sau de institutii financiare de renume. De asemenea, popularitatea acesteia a dus si la o explozie...

- Tarile din Europa si Asia Centrala ar trebui sa profite de noile tehnologii digitale pentru a-si inova si imbunatati serviciile, arata un document publicat marti de Banca Mondiala, intitulat „Criptomonede si Blockchain: Raport Regional al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala”.

- In unele companii din China se utilizeaza tehnologii sponsorizate de guvern pentru a monitoriza activitatea cerebrala a angajaților. Motivul pentru folosirea unui astfel de echipament este creșterea eficienței la locul de munca. Compania Hangzhou Zhongheng Electric folosește echipamentele de protecție…

- PricewaterhouseCoopers (PwC), o companie multinationala de consultanta si audit, a achizitionat o participatie minoritara in start-up-ul chinezilor de la VeChain, potrivit unui comunicat de presa din partea companiei. VeChain Global Technology Holding Limited este un furnizor de solutii…