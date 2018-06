Biroul National de Statistica britanic spune ca numarul de romani care traiesc in Marea Britanie a crescut cu 25% in 2017, fata de anul precedent, ajungand la 411.000 de persoane. La 1 ianuarie 2014 toate televiziunile britanice pandeau aeroporturile Heathrow si Luton din Londra in asteptarea “invaziei”. Marea Britanie nu mai putuse amana regulile europene si trebuise sa accepte deschiderea pietei muncii pentru romani. Fusese, vreme de un an, o campanie furibunda in presa britanica impotriva romanilor care se pregateau sa invadeze Regatul, dupa deschiderea pietei muncii. Cand o cursa Bucuresti…