Stiri pe aceeasi tema

- Parte a politicii Suediei pe perioada pandemiei a fost ca elevii sub 15 ani sa continue sa mearga la scoala fara exceptie, considerand ca fac parte dintr-o grupa de risc scazuta si ca dreptul lor la educatie trebuie respectat. Unii parinti care se tem pentru sanatatea lor sau a copiilor lor si-au tinut…

- Parte a politicii Suediei pe perioada pandemiei a fost ca elevii sub 15 ani sa continue sa mearga la scoala fara exceptie, considerand ca fac parte dintr-o grupa de risc scazut si ca dreptul lor la educatie trebuie respectat. Unii parinti care se tem pentru sanatatea lor sau a copiilor lor si-au tinut…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE, titreaza Agerpres. Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19…

- Ce cadou primesc copiii de 1 Iunie? Gustul amar al nesiguranței privind majorarea alocațiilor și multa aroganța – cadoul guvernanților de 1 iunie Copiii au fost, sunt și vor ramane cea mai mare valoare pe care o are fiecare țara. Parinții muncesc și se sacrifica pentru ei, iar batranețea bunicilor este…

- Tulburarile de sanatate mintala in randul copiilor cu varste intre 11 si 15 ani din Europa sunt in crestere, arata un studiu al Biroului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a...

- Școala, ca instituție fundamentala a statului, trebuie sa faca fața unei noi provocari: garantarea dreptului la educație pentru toți copiii, in condițiile in care unitațile de invațamant sunt inchise. Cursurile online sunt o soluție la indemana atunci cand elevii și familiile acestora au dispozitivele…

- Premierul Ludovic orban a declarat, miercuri, ca statul va asigura maști doar pentru copiii ai caror parinți nu au posibilitatea sa le asigure maști, la intoarcerea acestora la școala, in intervalul 2-12 iunie. Intrebat despre perioada in care elevii care vor da examene pot veni la scoala, premierul…

- Școlile din Danemarca au inceput sa se redeschida, dupa ce au fost inchise mai mult de o luna din cauza pandemiei de coronavirus.Copiii cu varsta de pana la 11 ani se intorc la scoala, dupa ce guvernul danez a devenit primul din Europa care relaxeaza restricțiile de educație, conform BBC.Deschiderea…