Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al producatorului de otel Salzgitter a avertizat ca marii consumatori de energie din Germania trebuie sa se angajeze sa faca din aceasta tara o baza pentru a evita dezindustrializarea treptata a celei mai mari economii europene, scrie

- Unii oameni cred ca „antrenamentul parului" - sau spalarea rara a parului - ajuta la un scalp și un par mai sanatos. Un trend pe TikTok promoveaza spalarea o data la cateva saptamani. Unii experți avertizeaza ca o astfel de practica ar putea duce la caderea parului și alte afecțiuni ale scalpului.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut sambata, in Spania, o intalnire cu Olaf Scholz, cancelarul federal al Germaniei, cei doi discutand despre provocarile economice, sociale si geopolitice cu care se confrunta intreaga Europa, dar si despre aderarea Romaniei la Schengen. ”Un pranz social-democrat intre doi…

- Inteligența artificiala devine din ce in ce mai folosita in Romania, iar acest lucru este atat un beneficiu, deoarece ușureaza sarcinile oamenilor, dar poate fi și un semnal de alarma. Specialiștii au vorbit despre locurile de munca ca ar putea sa dispara din acest motiv. Iata avertismentul lor.

- Razboiul din Orientul Mijlociu scindeaza treptat Europa, iar daca dupa 7 octombrie a existat mai multa simpatie pentru Israel, acum exista mai multa simpatie pentru palestinieni. Aceasta opinie a fost exprimata de politologul Vladimir Fesenko pentru RBC-Ucraina, menționind ca vede trei amenințari in…

- Febra Dengue va deveni o amenințare majora in sudul Europei, in sudul Statelor Unite și in parți ale Africii, pe parcursul acestui deceniu, a declarat principalul cercetator de la Organizația Mondiala a Sanatații. Amenințarea acestei boli tropicale devine mai accentuata in condițiile in care temperaturile…

- Ceea ce a inceput ca un conflict intern intre diverse gaști de traficanți de droguri din Suedia a degenerat intr-o serie interminabila de atacuri in urma carora infractorii incearca sa se omoare intre ei și arunca in aer casele in care traiesc rudele rivalilor lor, potrivit Politico.

- Romania ar urma sa fie lovita de fenomene meteo severe in zilele urmatoare. Vorbim despre furtuni asemanatoare ciclonului Daniel, care a produs pagube insemnate in Europa. Iata ce spune un expert roman despre acest fenomen. Deja vestul Europei a fost lovit de furtuni puternice in ultimele ore, iar meteorologii…