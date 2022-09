Țara din Europa care îngheață prețul energiei electrice până în iunie 2024. Anunțul care îi bucură pe mulți O țara din Europa ingheața prețul energiei electrice pana in luna iunie 2024. Vestea i-a bucurat pe cei mai mulți care abia așteptau un anunț pozitiv in acest scenariu. Autoritațile au decis acest lucru pentru a putea face fața creșterii declanșate parțial de invazia Rusiei in Ucraina, arata CNN. Vestea a fost data oficial de […] The post Țara din Europa care ingheața prețul energiei electrice pana in iunie 2024. Anunțul care ii bucura pe mulți appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul contractelor europene de referința (German Power) pentru 2023 a depașit 1.000 de euro pe MWh. Este prima data cind are loc o astfel de scumpire, transmite RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Jurnalistii atrag atentia ca, din 28 august, preturile contractelor de energie electrica de referinta…

- Cea mai mare economie a Europei importa in principal gaze din Rusia, Norvegia, Tarile de Jos, Marea Britanie si Danemarca, dar s-a orientat mai mult catre gaze naturale lichefiate (GNL) de la criza din Ucraina. Statisticile din iunie ale biroului de comert exterior al Germaniei reflecta impactul invaziei…

- Marți, 16 august, prețul energiei electrice in Europa a atins un nou nivel record, depașind pentru prima data prețul de 500 de euro pe Megawatt-ora. Marți a fost depașit prețul de referința in Europa, pentru prima data, la energie electrica. Pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora a fost depașit,…

- Pretul de referinta la energie electrica, in Europa, a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…

- Ucraina se pregatește sa iși mareasca exporturile de energie electrica catre Uniunea Europeana pentru a ajuta Europa sa „reziste presiunii energetice” din partea Rusiei, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarațiile lui Zelenski vin la o zi dupa ce statele membre ale UE…

- Gazprom se folosește de orice. Gigantul energetic rus a reiterat miercuri ca nu poate garanta functionarea in siguranta a unei parti critice a gazoductului Nord Stream 1, prin care livreaza gaze Europei, din cauza indoielii cu privire la returnarea unei turbine din Canada, transmite Reuters, conform…

- Razboiul de lunga durata dus de Rusia in Ucraina și sancțiunile impuse Moscovei de catre Occident destabileaza Europa. Consecințele se vad tot mai clar in foarte multe țari din UE. Intr-un stat membru al blocului comunitar, prețul gazelor se va tripla. Anunțul a fost facut de experți, care dezvaluie…