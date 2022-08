Stiri pe aceeasi tema

- Funcționarii de la Agenția de Accize, Vama și Monopol de pe aeroportul din Pisa au descoperit recent in bagajul unei romance care se indrepta spre Romania 59.000 de euro, bani nedeclarați.O buna parte din acești bani i-au fost confiscați femeii, deoarece depașea suma maxima cu care se poate…

- Compania Oracle vizeaza concedierea mai multor angajați din Statele Unitea a anuntat luni, 1 august publicația The Information, citand o persoana care are informatii directe in acest caz.Publicatia a relatat in iulie ca Oracle se gandeste sa elimine mii de locuri de munca la nivel global,…

- Comisia Europeana va anunța vineri, 15 iulie, al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, potrivit unor oficiali citați de Reuters.Pe lista importurilor interzise va fi inclus și aurul, iar unele restricții vor fi modificate pentru a evita impiedicarea exporturilor de alimente și cereale…

- Francul a atins vineri, 8 iulie, un nou maxim istoric in raport cu leul.Cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.In schimb, moneda nationala s-a apreciat, vineri,…

- Comisia Europeana a adoptat vineri, 1 iulie, o decizie care permite statelor membre sa renunte temporar la taxele vamale si la TVA pentru importul din tari terte de alimente, paturi, corturi, generatoare electrice si alte echipamente care contribuie la salvarea de vieti destinate ucrainenilor afectati…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor incerca joi, 30 iunie, sa ajunga la un acord inovator pentru reglementarea activelor crypto, intr-un moment in care prabusirea cotatiei bitcoin pune presiune asupra autoritatilor sa reglementeze acest sector, transmite Reuters.La nivel global, activele…

- Comisia Europeana a lansat oficial vineri, 24 iunie, Alianța pentru aviația cu emisii zero, invitand membrii comunitații aviatice sa iși uneasca forțele in pregatirea pentru apariția aeronavelor cu emisii zero.Alianța pentru Aviația cu Emisii Zero iși propune sa pregateasca ecosistemul aviației…

- Statele Unite vor ca absența Rusiei sa nu se observe pe piața petrolului, iar pentru aceasta este necesar sa se rezolve problema principala - scaderea prețului „aurului negru”.In acest sens Casa Alba a apelat la Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite și vrea sa ceara acestor țari sa creasca…