China a anuntat ca va interzice in localurile de karaoke melodiile considerate violente, care incita la ura sau chiar "submineaza securitatea nationala". O masura care vine din zona politica. Nu e clar cum autoritațile de la Beijing vor considera "violent" un recital karaoke, dar astfel de localuri sunt foarte populare in China. Oamenii se aduna […]