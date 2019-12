Țara care cumpără o insulă din Pacific cu 132 mil. dolari. Ce vrea să facă pe bucata de pământ de 8 km pătrați Țara care cumpara o insula din Pacific cu 132 mil. dolari. Ce vrea sa faca pe bucata de pamant de 8 km patrați Japonia a anuntat luni ca va cumpara o insula nelocuita in larg, in partea de sud-vest, la pretul de 132 de milioane de euro, pentru a instala un centru de antrenament pentru armata americana. Tokio şi Washington au căzut de acord în 2011 pentru a muta acest centru de formare de piloţi pentru avioane de vânătoare americane în insula Mageshima, situată la circa 30 de kilometri de marea insulă sudică Kyushu. Vineri a fost încheiat… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

