Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Centrelor pentru Controlul Bolilor din China, Gao Fu, a declarat, sambata, la o conferința de presa susținuta in orașul Chengdu din sud-vestul țarii, ca vaccinurile chinezești „nu au rate de protecție foarte mari”, relateaza AP, citata de HotNews.ro . Guvernul chinez in considerare combinarea…

- Exemplu de eficienta in campania de vaccinare la vecini. Serbia a vaccinat 30 la suta din populatie si asta fara sa primeasca vreo doza prin mecanismul european COVAX. Sarbii au la dispozitie cinci vaccinuri, inclusiv vaccinul rusesc si cel chinezesc, si, mai mult de atat, posibilitatea de a alege.…

- Serbia va fi prima tara europeana care va produce vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19, dupa cum a anunțat presedintele Aleksandar Vucic. Un acord pentru construirea unei fabrici va fi semnat in termen de doua saptamani. Construirea fabricii va fi finantata de China si Emiratele Arabe Unite,…

- Serbia va fi prima tara europeana care va produce vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19, a anuntat joi presedintele Aleksandar Vucic, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Un acord pentru construirea unei fabrici va fi semnat in termen de doua saptamani, finantata de China si Emiratele Arabe…

- De luni, școlile, gradinitele si magazinele neesentiale sunt inchise in Ungaria, iar invatamantul primar se va desfasura cel putin o luna numai online. Decizia a fost luata pentru a stopa numarul mare infectari cu COVID, ceea ce autoritaților de la Budapeste considera a fi al treilea val al pandemiei,…

- Peste doar doua saptamini, Seychelles va deveni prima țara din lume care atinge imunitatea colectiva in urma vaccinarii. Atunci, 70% dintre locuitori vor fi primit cea de-a doua doza a vaccinului chinezesc Sinopharm. Programul de vaccinare a inceput in ianuarie, iar pina acum a fost imunizata peste…

- China a aprobat alte doua vaccinuri anti-Covid. Cele doua seruri produse de oamenii de știința din China vor putea fi in curand folosite in cadrul campaniei de imunizare in masa a populației. Conform The Guardian, Administratia nationala a produselor medicale din China a anuntat ca ele doua vaccinuri…

- La petrecerile de Revelion din Dubai, se estimeaza ca au luat parte 200.000 de turiști. O luna mai tarziu, rezidenții platesc un preț ridicat din cauza ca numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a explodat, iar medicii se plang ca nu mai au locuri suficiente pentru pacienți. In prezent,…