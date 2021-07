Stiri pe aceeasi tema

- San Marino, o tara de doar 34.000 de locuitori, a obtinut, joi, prima medalie olimpica din istoria sa, in urma bronzului cucerit de Alessandra Perilli, in proba de talere, la JO de la Tokyo, informeaza EFE. San Marino a devenit tara cu cea mai putin numeroasa populatie care are o medalie olimpica,…

- Echipajul Romaniei de dublu rame masculin, alcatuit din Marius Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosa, au caștigat joi medaliile de argint in finala probei, la Jocurile Olimpice, trecand linia de sosire cu timpul de 6:...

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar, medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 The post Pentru prima oara, in ultimii 30 de ani, cand un echipaj masculin cucerește o medalie olimpica appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Pentru prima oara, in ultimii 30 de ani, cand un echipaj…

- Flora Duffy a cucerit prima medalie de aur din istoria Insulelor Bermude la Jocurile Olimpice, dupa ce s-a clasat pe primul loc in concursul feminin de triatlon, disputat marti la Tokyo, in conditii meteorologice foarte dificile, informeaza AFP. Precipitatiile, provocate de sosirea deasupra…

- Japoneza Momiji Nishiya, in varsta de 13 ani, a devenit prima campioana olimpica din istoria skateboard-ului, sport aditional la JO de 2020, la in proba stradala feminina, luni la Tokyo, cu 15,26 puncte. Foto: (c) Lucy Nicholson/REUTERS Medalia de argint a revenit braziliencei Rayssa Leal, tot de…

- De la extaz la agonie si apoi din nou la extaz. Asa au fost incercarile atletului Rares Toader de a ajunge la Olimpiada. Un test anti-doping nu i-a mai permis aruncatorului de greutate sa participe la competitia sportiva suprema de la Rio de acum 5 ani, desi se calificase.

- Dupa luptatorul Victor Ciobanu și atletul Andrian Mardare și-a asigurat prezența la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul moldovean s-a clasat pe locul secund la Cupa Europei, in proba de aruncarea suliței, care se desfașoara la Split, Croația.