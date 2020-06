Țara care a fost la un pas de a rupe zona euro in 2010 se prabușește sub pandemie. Cum vrea sa se salveze din criza COVID-19 Economia Greciei s-ar putea contracta cu 10% - 13% anul acesta, in urma masurilor de izolare impuse pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), a declarat ministrul de Finante, Christos Staikouras. În luna august 2018, Grecia a pus punct celui de-al treilea program de asistenţă internaţională, revenind pe pieţele financiare pentru prima dată după 2010. Economia, afectată de criza datoriilor suverane, poate…