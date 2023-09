Țara bombelor cu ceas: Ce s-a descoperit la controale Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia. Potrivit acestuia, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum de 6.545.307 lei. „Total deficiente constatate – 2.150. Total masuri dispuse – 1.519, din care retragerea autorizatiei sau avizelor la 11, suspendarea activitatii la 60 si inchiderea activitatii la 12. Total sanctiuni contraventionale – 1.797, in cuantum de 6.545.307… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

