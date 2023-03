Țara „arde” și Marcel Ciolacu este preocupat de mizeria din sectorul lui Clotilde Armand In timp ce alimentele se scumpesc in ficare zi, in timp ce polițele RCA vor fi ajunge sa fie dublate și stam la mana Guvernului daca va plafona prețul, in timp ce elevi și pensionari se culca flamanzi, șeful PSD Marcel Ciolacu se plimba prin București și constata nesimțirea lui Clotilde Armand. ”8 pubele pline ochi, tronand nederanjate in soare, in mijlocul zilei si-n mijlocul strazii, chiar langa #SalaPalatului , mi-au amintit ca doamna Clotilde Armand m-a provocat la o plimbare prin Bucuresti. De ce nu? – mi-am zis. Trebuie sa fie multe de vazut in #Sectorul1 , odata cel mai frumos sector… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, șterge pe jos cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. Ciolacu a ieșit pe jos, la plimbare, prin Sectorul 1 și ii detaliaza primariței, cu lux de amanunte, mizeria de nedescris pe langa care a trecut. Urmeaza cuvinte extrem de dure din partea șefului PSD catre Clotilde…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca Sectorul 1 este unul al gunoaielor, iar primarul Clotilde Armand este „perfect compatibila cu dezastrul administrativ, cu gunoiul si cu risipa”. Primarul Sectorului 1 a transmis ca „vom curața orașul nostru de mizeria in care…

