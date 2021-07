Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA, țantari purtatori ai virusului West Nile se pare ca au fost depistati in urma cu cateva zile in Bucuresti The post ALERTA, țantari purtatori ai virusului West Nile first appeared on Partener TV .

- Este alerta in București din cauza tantarilor. Au fost depistati cei care sunt purtatori ai virusului West Nile, care poate provoca meningita. Autoritatile sanitare cer masuri urgente, in special in zona Eroilor - Universitate, care include parcurile Izvor si Cismigiu.

- Primaria Municipiului București, prin Compania Eco-Igienizare, a intensificat, inca de miercuri, 21 iulie, tratamentele de combatere a țanțarilor in zonele in care s-a semnalat prezența virusului West Nile, anunța un comunicat al instituției. Zonele respective sunt Splaiul Independenței, zona…

- Țanțarii au fost depistați in centrul Capitalei.Doua mari parcuri, respectiv Cișmigiu și Izvor, sunt vizate de masuri speciale.Specialiștii atrag atenția ca infecția este destul de greu de depistat pentru ca, in 80% din cazuri, persoanele infectate nu au simptome. Printre acestea se numara febra, durere…

- Insectele care pot fi deosebit de periculoase au fost depistate in zona centrala a Capitalei in contextul unei monitorizari a „riscului epidemiologic arboviral”. Autoritațile sanitare și Primaria Capitalei au fost informate, fiind solicitate masuri urgente in special in zona centrala, Universitate,…

- Tantari purtatori ai virusului West Nile au fost depistati recent in Bucuresti, conform unor date transmise autoritatilor sanitare, dar si municipalitatii, fiind solicitata luarea de masuri urgente preponderent in zona centrala, dar si in alte zone verzi. Surse din cadrul autoritatilor sanitare de la…

- Tantari purtatori ai virusului West Nile au fost depistati recent in Bucuresti, conform unor date transmise autoritatilor sanitare, dar si municipalitatii, fiind solicitata luarea de masuri urgente preponderent in zona centrala, dar si in alte zone verzi. Surse din cadrul autoritatilor sanitare…

- Tantari purtatori ai virusului West Nile au fost depistati recent in Bucuresti, conform unor date transmise autoritatilor sanitare, dar si municipalitatii, fiind solicitata luarea de masuri urgente preponderent in zona centrala, dar si in alte zone verzi.