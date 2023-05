Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat marti, la Brasov, ca UDMR a demonstrat, in actualul mandat la guvernare, ca poate gestiona bine domeniile in care a obtinut functii in Executiv, mentionand ca, in opinia sa, ministerul pe care il conduce nu ar trebui sa fie fractionat.…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, susține ca Timișoara este cel mai curat oraș din Romania. Prezent la Timișoara pentru congresul partidului din care face parte, ministrul a declarat ca meritul nu este „neaparat” al primarului, ci al oamenilor.

- Ministrul Mediului cere inceperea lucrarilor hidrotehnice pe Barzava. Prezent la Timișoara pentru al 16-lea congres național al UDMR, Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor a facut vineri, 28 aprilie, o vizita fulger la Gataia, zona ce a fost de curand afectata de inundații.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca Romania așteapta in continuare acordul scris al partii ucrainene pentru a putea finaliza masuratorile de pe Canalul Bistroe.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Sfantu Gheorghe, ca prin implementarea sistemului de trasabilitate transfrontaliera a deseurilor, Romania si-a asumat un "pionierat" in lupta impotriva traficului ilegal cu deseuri."Garda de Mediu…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri ca Romania a devenit un model pentru alte state europene in ceea ce priveste lupta impotriva traficului ilegal cu deseuri prin implementarea sistemului de trasabilitate transfrontaliera a acestora.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat si cu alt prilej ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii.Tanczos Barna este ferm pe pozitie si acuza Ucraina ca nu…

