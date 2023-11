Financial Times a relatat miercuri ca Danemarca va avea sarcina de a inspecta si, eventual, bloca petrolierele ruse care navigheaza prin apele sale, conform noilor planuri ale Uniunii Europene, ca o modalitate de a impune un plafon de 60 de dolari pe baril pentru titeiul rusesc. FT a spus ca Danemarca va tinti petrolierele care transporta petrol rusesc care nu au asigurare occidentala, un pas care ar afecta puternic veniturile din exporturile de petrol rusesti, precum si intreaga productie de petrol si rafinare din Rusia. ”Nu am vazut nimic despre asta in propunerea Comisiei”, a spus un diplomat…