- Varșovia și alți aliați din NATO au cerut insistent Germaniei sa le dea unda verde pentru a trimite tancurile fabricate in Germania in Ucraina, in condițiile oficialii de la Kiev cer tot mai mult armament greu, esențial in confruntarea cu Rusia.

- Polonia este pregatita sa ia masuri "non-standard" daca Germania se opune trimiterii tancurilor Leopard 2 in Ucraina, a declarat astazi ministrul adjunct de externe polonez Pawel Jablonski la radioul RMF FM, conform Sky News.

- Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat intr-o conferința de presa ca guvernul sau a luat decizia de a oferi sprijin suplimentar Kievului, care include vehicule blindate și arme antitanc, potrivit Sky News. Este vorba de sistemul de artilerie Archer, un tun autopropulsat de concepție suedeza, recunoscut…

- Elveția a impus sancțiuni Rusiei, dar refuza sa lase alte țari sa-și reexporte armele in Ucraina. Ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, spune ca Elveția refuza sa permita țarii sale sa reexporte material de razboi in Ucraina, potrivit Swissinfo. Elveția s-a menținut ferm la linia conform…

- O alerta de raid aerian a fost declarata in ultimele momente in toata Ucraina, relateaza Sky News. Alerta vine in contextul in care forțele rusești continua sa bombardeze și sa bombardeze marți orașe și localitați din estul și sudul Ucrainei. Ieri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat…

- Germania a anuntat, miercuri, ca ofera sprijin Poloniei pentru patrularea spatiului aerian, in urma incidentului de marti, cand o racheta folosita in razboiul dintre Ucraina si Rusia a cazut pe teritoriul polonez si a ucis doi oameni, relateaza CNN. ”Ca reactie imediata la incidentul din Polonia, ne…

- Ministerul polonez de Externe a anuntat ca „o racheta de fabricatie ruseasca” a ucis doua persoane, marti dupa-amiaza, in satul Przewodow din estul tarii, aproape de granita cu Ucraina, si ca urmare, ambasadorul rus la Varsovia a fost convocat pentru a da explicatii, relateaza „The Guardian”. NATO se…