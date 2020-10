Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a produs in luna februarie a anului trecut intr-un apartament pe Bulevardul Nicolae Balcescu, in zona centrala a orasului Buzau. Suparat ca tanara ar fi incercat sa-i povesteasca noii sale iubite despre relatia lor, barbatul si-a incendiat fosta iubita. Necropsia a aratat ca fata…

- Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins apelurile formulate de Cosmin Dan și de parinții fetei pe care acesta a ucis-o prin incendiere. Ramane valabila pedeapsa pronunțata de instanța de fond. Inculpatul, condamnat pentru omor deosebit de grav prin cruzimi, va petrece 24 de ani dupa gratii. ”Respinge,…

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care si-a ucis fosta iubita prin incendiere, iși va afla peste doua zile sentința definitiva de la instanța Curții de Apel Ploiești. In prima instanța, acesta a primit 24 de ani de inchisoare cu executare, insa a atacat decizia pe fond fiind nemulțumit de condamnarea pe…

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care si-a ucis fosta iubita prin incendiere, isi va afla peste doua zile sentinta definitiva de la instanta Curtii de Apel Ploiesti. In prima instanta, acesta a primit 24 de ani de inchisoare cu executare, insa a atacat decizia pe fond fiind nemultumit de condamnarea pe…

- Procesul ucigașului Valentinei Nica va fi reluat in septembrie, dupa vacanța judecatoreasca. Completul care judeca apelurile la Curtea de Apel Ploiești a dispus ca, in data de 14 sepembrie, Cosmin Dan sa fie prezent in sala de judecata, dupa ce in ultimele luni acesta a fost audiat prin video conferința.…

- Curtea de Apel Ploiesti s-a pronuntat, miercuri 5 august, in dosarul in care Laurentiu Marin (21 de ani), tanarul care si-a ucis cu bestialitate iubita de doar 17 ani a fost judecat pentru omor.