Stiri pe aceeasi tema

- Povestea tulburatoare a fetiței de 12 ani care se lupta in fiecare zi cu dureri insuportabile cauzate de boala de piele incurabila de care sufera. Destiny Fuentes, fetița care s-a nascut cu o boala de piele care a lasat-o acoperita de bașici și rani, spune ca nu-și amintește de o zi fara durere. Ea…

- Veste șoc in familia unei celebre artiste! Fiul sau a decis sa iși incheie socotelile cu viața și a fost gasit fara suflare, in propria casa. Artista se afla la o petrecere in timp ce a aflat ca fiul ei a murit. Fiul Tinei Turner, Craig Raymond Turner, s-a sinucis, la varsta de 59 de ani. Artista, in…

- Studenții Universitații din Bristol, Marea Britanie, au strans 1.500 de lire (aproximativ 1.700 de euro) pentru un ingrijotor al campusului universitar, care a venit in Regatul Unit in 1967 și de atunci nu și-a mai vazut familia. Scopul studenților a fost de oferi barbatului șansa sa-și revada familia,…

- O printesa din Arabia Saudita s-a alaturat actritelor si modelelor care au aparut pe coperta revistei Vogue Arabia, scrie Daily Mail. Alteta Sa Regala Hayfa bint Abdullah Al Saud, fiica regelui Abdullah, apare pe coperta numarului din iunie al revistei Vogue Arabia, care sarbatoreste schimbarile ce…

- Fizicienii de la Universitatea Yale au observat indicii ale existentei unui cristal de timp într-un material care intra în componenta jucariilor pentru copii. Asa-numitele cristale de timp sunt acelea în care atomii au un tipar în timp si nu în spatiu,…