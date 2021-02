Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a articolului publicat de Stiri de Cluj cu privire la numirea, in calitate de supleant 2, Claudiei Ardelean, in Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca (funcție neremunerata), președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, i-a cerut…

- Claudia Ardelean (27 ani), membra PNL, fosta miss și proprietara a unei firme de hostesse, a fost numita in Consiliul de Administrație la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj. Vestea a dat-o chiar ea, in mod public, pe Instagram, scrie Știri de Cluj. "It's officially! Azi, 08.02.2021 am semnat…

- Fosta miss și iubita președintelui CJ Cluj, numita ADMINISTRATORUL unui spital. „Mulțumesc pentru incredere și susținere PNL” Tanara a fost iubita fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan, scriu jurnaliștii de la stiridecluj.ro. O membra PNL, fosta miss și proprietara unei firme…

- Primarul municipiului Cluj, Emil Boc, se arata nemultumit de faptul ca PNL a cedat UDMR functia de prefect in judetul Cluj si afirma ca liberalii din structura centrala au trecut ”o linie rosie”. Boc afirma ca ii este foarte greu sa explice cu argumente de ce PNL a ales, la negocierea politica, alt…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, se alatura demersului facut de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, care a cerut ca prefectul de Cluj sa fie de la PNL, nu de la UDMR (mai multe aici). „Eu sper ca dupa vreme rea vine vreme buna. Sa spunem lucrurile in ordine. Și…

- Organizația PNL Cluj este total nemulțumita de modul in care reprezentanții partidului de la centru au negociat funcțiile de prefect. PNL pierde la Cluj aceasta funcție, post luat de UDMR. Primul care a transmis un semnal de nemulțumire a fost Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj (mai multe…

- Organizația PNL Cluj este total nemulțumita de modul in care reprezentanții partidului de la centru au negociat funcțiile de prefect. PNL pierde la Cluj aceasta funcție, post luat de UDMR. Primul care a transmis un semnal de nemulțumire a fost Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj (mai…

- Cristina Bahrin, actualul manager al Spitalului de Pneumoftiziologie, a trimis o plangere prealabila Consiliului de Administrație al unitații medicale prin care solicita anularea Hotararii nr. 2 din 27 noiembrie prin care s-a anulat concursul pentru funcția de manager.