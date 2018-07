La data de 4 iulie 2018, politistii din cadrul Postului de Politie Cut au identificat o tanara de 18 ani , in localitate, ca persoana banuita de comiterea unui furt, fapta sesizata politiei in data de 2 iulie 2018. In urma cercetarilor polițiștilor se pare ca, in perioada aprilie-iunie 2018, tanara, in urma unor vizite la domiciliul persoanei vatamate ar fi sustras suma de 2550 lei, dintr-o poseta aflata intr-o incapere a imobilului.Din aceasta suma politistii au reusit recuperarea a 100 lei care, a fost predata persoanei vatamate. Cercetarile sunt continuate, sub aspectul comiterii infracțiunii…