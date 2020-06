Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 17 ani, din localitatea Darvari, judetul Mehedinti, incendiata vineri seara de un barbat condamnat pentru cinci crime si eliberat inainte de termen, este in stare critica, avand arsuri pe pe 80-90% din suprafata corpului.

- A fost admisa cererea de eliberare a criminalului care a ingrozit Romania prin comiterea a șase omoruri. Marius Csampar a fost incarcerat la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin iar un complet de judecata din Mehedinți a decis eliberarea lui.

- Criminaliștii ieșeni au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor in cazul unei soprane din Iași, care a ajuns in stare grava la spital. Soțul ei le-a spus anchetatorilor ca, dupa ce au consumat alcool impreuna, ea ar fi cazut pe scari.