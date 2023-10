O tanara de 18 ani a sesizat polițiștii din Ilfov cu privire la faptul ca a fost agresata sexual și șantajata de instructorul cu care facea ore de conducere. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au fost sesizați, in 4 octombrie, de o tanara de 18 ani cu privire la faptul ca in 2 octombrie a fost agresta sexual și șantajata de instructorul cu care facea ore de conducere. „In temeiul sesizarii, polițiștii de investigații criminale au desfașurat activitați specifice, context in care, la data de 09 octombrie a.c., l-au prins in flagrant pe barbatul reclamat, imprejurare…