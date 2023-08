Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, doi adulti si doi minori, au decedat, duminica, intr-un accident produs in comuna Orbeni, fiind vorba de un autoturism lovit de un tren, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care, din nefericire, s-a declarat…

- Patru persoane, doi adulti si doi minori, au decedat, duminica, intr-un accident produs in comuna Orbeni, fiind vorba de un autoturism lovit de un tren, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care, din nefericire, s-a declarat…

- Patru persoane, doi adulti si doi minori, au decedat, duminica, intr-un accident produs in comuna Orbeni, fiind vorba de un autoturism lovit de un tren, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care, din nefericire, s-a declarat…

- Actorul și comediantul Mike Batayeh, pe care fanii serialului “Breaking Bad” l-au cunoscut drept managerul celebrei spalatorii de rufe Gustavo, a murit la varsta de 52 de ani. Potrivit TMZ, familia lui Mike spune ca Batayeh a murit pe 1 iunie in somn, in urma unui atac de cord, in timp ce se afla acasa,…

- Doliu in presa din Romania, dupa ce un cunoscut jurnalist a murit. Victor Ionescu avea 74 de ani si era un important om al presei inca din vremea lui Nicolae Ceausescu. Anuntul despre moartea lui Victor Ionescu a fost facut chiar de catre fostii lui colegi de la TVR. „Fostul nostru coleg, Victor Ionescu,…

- Acesta a murit sambata seara, dupa o lupta lunga și grea cu o boala nemiloasa: cancerul.Fanii și apropiații artistului și-au exprimat regretele pe rețelele de socializare.„Dumnezeu sa te ierte, unchiul meu frumos și talentat! Plin de viața așa o sa te pastrez in mintea și sufletul meu, glumeț, cum erai…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița a pierdut un cardiolog. Inima doctorului Angelo Sorineli Mardale a incetat sa mai bata. ”Profesionalism, empatie, omenie” – sunt calitațile care l-au descris. Colectivul de medici al Spitalului CLinic Județean ed Urgența Bsitrița este mai sarac, de ieri.…

- Inima femeii se netrebniceste, atunci cand dragostea sadita in firea ei nu este canalizata corect, spre copii sau ajutand pe cei care au nevoie. Femeia, daca nu pune in valoare in chip duhovnicesc problema nerodirii, se chinuieste. Ce am tras odata cu o femeie care nu avea copii! Barbatul ...