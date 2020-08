Stiri pe aceeasi tema

- HOTARAREA nr. 38 din 01.08.2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi si alte asemenea de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat sambata o hotarare privind limitarea programului teraselor, barurilor, cluburilor, operatorilor de jocuri de noroc, in Bucuresti si judetele Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova si Galati. Programul acestora nu poate incepe inainte…

- Programul teraselor, barurilor și al operatorilor de jocuri de noroc va fi limitat, incepand de duminica, in județele Argeș, Brașov, Constanța, Dambovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, a decis CNSU.Ulterior, CNSU a revenit cu urmatoarea precizare: „Modificarea fața de forma…

- CNSU a luat noi masuri pentru limitarea raspandirii infectiilor cu coronavirus. Masurile limiteaza programul teraselor, al barurilor si nu numai. „Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020. Astfel, au fost stabilite, la propunerea…

- Programul teraselor, barurilor, cluburilor, dar și ale localurilor cu jocuri de noroc din Capitala și alte șapte judeșe a fost scurtat printr-o decizie luata sambata de catre Comitetul Național pentru Situația de Urgența. Astfel, terasele din București, Argeș, Brașov, Constanța, Dambovița, Ilfov, Prahova,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020. Astfel, au fost stabilite, la propunerea specialiștilor, zonele in care este limitat programul teraselor, barurilor, operatorilor de jocuri de noroc și altora asemenea, cu scopul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020.Astfel, au fost stabilite, la propunerea specialistilor, zonele in care este limitat programul teraselor, barurilor, operatorilor de jocuri de noroc si altora asemenea, cu scopul limitarii…

- Pana astazi, 13 iulie, in Romania au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu COVID 19. 1.901 persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus au decedat. Conform raportarilor oficiale, Bucureștiul conduce in topul orașelor cu cele mai multe imbolnaviri in ultimele 24 de ore (55).Capitala…