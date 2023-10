Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Șelaru a fost arestat preventiv pentru violare de domiciliu, distrugere, incalcarea masurilor stabilite printr-un ordin de protecție și lovire sau alte violențe. Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca, la data de 5 octombrie, banuitul nu ar fi respectat masurile stabilite printr-un ordin…

- Polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01:25, pe strada Ion Huniade din municipiu, un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 26 ani. Intrucat conducatorul autoturismului avea un comportament agitat și confuz,…

- Miercuri, 13 septembrie, la ora 13.16, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gutinului. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un tanar de 19 ani, a condus un ATV neinmatriculat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat.…

- La data de 9 septembrie ora 12:05, polițiștii din cadrul SPR 9 Șcheia, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Fierariei din Șcheia au observat un barbat care a coborat de la volanul unui vehicul și a intrat in curtea unei locuințe. La solicitarile și somațiile polițiștilor, barbatul…

- Un barbat de 53 de ani din satul Balteni, comuna Conțești, a condus fara permis și acum platește scump! Pentru infracțiunea comisa, acesta va sta dupa gratii aproape 2 ani și jumatate. Barbatul a fost depus in Penitenciarul Margineni. „La data de 17 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului…

- Un barbat de 26 de ani din Șimișna a fost oprit in trafic de polițiști, in data de 7 august. El circula in miez de noapte cu mopedul intre localitațile Hașmaș și Șimișna. S-a constatat ca șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma testarii cu aparatul etilotest…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 5 august a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Techirghiol, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 18 ani, banuit de comiterea infractiunilor de furt in scop de…

- Un barbat de 37 de ani, din județul Iași, și-a pierdut viața, duminica seara, in urma unui accident rutier, produs pe drumul comunal 77A, pe raza comunei Ciocanești. Acesta s-a rasturnat cu mașina dupa ce ar fi parasit partea carosabila. Deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule,…