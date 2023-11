Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 octombrie 2023, in jurul orei 12.40, polițiștii din Ocna Mureș, in timp ce acționau pe DN 1, in apropierea localitații Unirea, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un barbat de 42 de ani, din localitatea Cisteiu de Mureș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Duminica, 22 octombrie 2023, in jurul orei 19.40, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Stadionului din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 27 de ani, din Aiud, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare,…

- Vineri, 13 octombrie 2023, in jurul orei 21.00, polițiștii Serviciului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Depozitelor din Municipiul Sebeș, de un tanar de 21 de ani, din localitatea Sasciori. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

- Ieri, 12 octombrie 2023, in jurul orei 10.20, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Morii din Municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din municipiul Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit indicii…

- Marți, 10 octombrie 2023, in jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Gemina din Municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Santimbru. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

- Marți, 10 octombrie 2023, in jurul orei 20.40, polițiștii din Aiud in timp ce acționau pe strada Ion Creanga din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 33 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

