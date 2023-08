Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 8 august 2023, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat, la volanul unui autoturism aflat pe DJ 107A, un tanar de 24 de ani, din municipiul Blaj, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Din primele cercetari efectuate…

- Miercuri, 2 august, la ora 05.15, polițiștii din Sighetu Marmației au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Dragoș Voda din municipiu. La volan a fost identificat un tanar de 20 de ani din Tulcea, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur in aerul…

- Polițiștii din cadrul IPJ Suceava continua ,,Acțiunea Blocada” activitațile vizand in special prevenirea și combatere a accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și droguri. Acțiunea are atat componenta operativa de identificare a celor care se urca la volan dupa ce au consumat alcool sau…

- Luni, 24 iulie 2023, in jurul orei 15.45, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 29 de ani, din Cugir. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii cu constata ca tanarul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule precum…

- Polițiștii au identificat in trafic, in seara de 16 iulie, un barbat din Zalha, in varsta de 30 de ani, ce conducea un tractor prin localitatea Bezded. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca acesta a comis o dubla infracțiune: conducea un tractor neinmatriculat, fara a deține permis de conducere.…

- Joi, 13 iulie a.c., la ora 22.18, intre localitațile salajene Poarta Salajului și Paușa, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un tanar de 20 de ani, din comuna Romanași, județul Salaj. In urma verificarilor efectuate,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au oprit marți, pentru control, un autoturism care circula pe DJ101E, dupa ce șoferul tocmai schimbase direcția de mers spre DN1A, in localitatea Cocoraștii Colț. „In urma verificarilor efectuate – precizeaza reprezentanții IPJ Prahova- conducatorul auto…

- Aseara, in jurul orei 22.50, polițiștii au interceptat un autoturism pe DJ150, in localitatea Soporul de Campie, la volanul caruia se afla un tanar de 19 ani, din comuna Mociu. Polițiștii au constatat ca tanarul nu deține permis de conducere, iar la testarea cu aparatul etolotest i-a rezultat o concentrație…