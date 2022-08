Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani, din Reghin, județul Mureș, a fost prins circuland pe DN 15A - E587, in zona localitații Lunca, cu viteza 197 km/ora, pe un drum unde viteza maxima e 100 km/ora. Tanarul era și drogat.

- Tanar din Alba Iulia, prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Unde a fost oprit de polițiști Un tanar de 24 de ani din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, iar aparatul Drogtest a indicat ca se afla sub influența substanțelor psihoactive, la volan. Potrivit IPJ…

- Zilnic, polițiștii salajeni acționeaza pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente și combaterea faptelor de natura a pune in pericol participanții la trafic. Conducerea sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului se numara printre acestea. Ultima constatare de conducere sub influența…

- La data de 22 iunie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar, de 21 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat.…

- In cursul noptii de marti spre miercuri (31 mai /1 Iunie), in jurul orei 2.30, politiști din cadrul Biroului Rutier Campina, in timp ce actionau pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au oprit pe strada Grivitei, din municipiu, un autoturism care circula din directia…