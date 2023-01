Stiri pe aceeasi tema

- Scene desprinse din filmele western, in plina strada, in noaptea de revelion, la Timișoara. Un rom, numit in cercurile etniei „sefu timisori”, a fost filmat in timp ce tragea cu doua pistoale pentru a marca intrarea in noul an. Situația este cu atat mai ingrijoratoare cu cat, dupa trecerea dintre ani,…

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a lovit o femeie, pe o strada din Tamasi, judetul Ilfov, pentru a-i fura telefonul mobil. Agresorul a fost prins in scurt timp de politisti, care au gasit la el si un briceag. Potrivit Politiei Judetene Ilfov, politistii orasului Buftea au fost…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a lovit o femeie cu pumnii in fata si i-a sustras telefonul mobil pe o strada din satul Tamasi - Corbeanca, judetul Ilfov.

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a lovit o femeie, pe o strada din Tamasi, judetul Ilfov, pentru a-i fura telefonul mobil. Agresorul a fost prins in scurt timp de politisti, care au gasit la el si un briceag, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tragedie in miez de noapte. In aceasta noapte, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in fața unui imobil situat pe strada Gheorghe Lazar din oras, s-ar afla o persoana cazuta la pamant, in stare de inconștiența, posibil de la etajul 10 al blocului…

- Scene ca-n filme, marți, la Timișoara. Un șofer, probabil, grabit și-a parcat mașina in așa fel incat pur și simplu a blocat circulația pe o strada: aproape perpendicular pe axul drumului și parțial pe trotuar.

- Politistii timisoreni au intocmit dosar penal pe numele unui cetatean strain, din spatiul asiatic, pentru lovire si alte violente, dupa ce a ajuns la spital, ranit la cap, in timpul unei altercatii cu un conational, a anuntat, joi, Biroul de presa al Politiei Timis, potrivit Agerpres.Politistii Sectiei…

- Trei barbați s-a batut cu bate, miercuri seara, pe o strada din Timișoara. Doi dintre aceștia sunt audiați, iar al treilea este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Timiș, polițiștii timișoreni au fost sesizați sa intervina pe strada Michelangelo din municipiul Timișoara la un scandal iscat intre 3…