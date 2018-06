Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire ca in filme in București. Polițiștii au pornit pe urmele unui șofer care nu a oprit la semnal, iar la un moment dat, conducatorul autoturismului a abandonat mașina și s-a aruncat in raul Dambovița. A fost prins de oamenii legii și dus la secție. Incidentul a avut loc vineri, in jurul orei…

- Un tanar de 30 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a comis trei infracțiuni dintr-un singur foc. Barbatul se deplasa cu un moped prin localitatea timișeana Nerau. El este anchetat de polițiști pentru ca circula beat, fara permis, iar vehiculul nu era inregistrat.

- Politisti din cadrul Secției 1 Poliție Craiova, l-au depistat sambata, in jurul orei 12.30, pe Marius N., de 18 ani, din comuna Almaj, judetul Dolj, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din centrul Baniei. In urma ...

- Polițiștii banațeni au avut parte de peripeții in noaptea de joi spre vineri. „In jurul orei 01.25, politistii rutieri care actionau in municipiul Resita au efectuat semnalul regulamentar de oprire conducatorului unui autoturism care circula pe str. Castanilor, din directia Cartierului Muncitoresc catre…