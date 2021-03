Un tanar de 25 ani din București, cu afecțiuni psihice, a fost condus la o secție de poliție și este cercetat de autoritați in cazul amenințarilor cu moartea transmise actriței Maia Morgenstern, anunța Inspectoratul General de Poliție. Un echipaj de poliție, insoțit de mama tanarului, s-a deplasat la domiciliul sau pentru a ridica echipamentul informatic […] The post Tanar cu afecțiuni psihice, condus la poliție in cazul mesajului de amenințare primit de Maia Morgenstern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .