Tanar argeșean, reținut pentru proxenetism! In ziua de 22 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Campulung, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de proxenetism, și au reținut un barbat de 32 de ani, din Campulung. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada […]