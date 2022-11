Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției Regionale de Transporturi Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, banuit de furt calificat, ulterior magistrații dispunand masura arestului preventiv pentru 30 de zile. In noaptea de 08/09.11.2022, in jurul orei 00:10, barbatul a patruns intr-un compartiment al trenului…

- Patru tineri au fost surprinși de jandarmi in toiul unei tranzacții ilicite, fiind tradați de… miros. Totul s-a petrecut vineri seara, in parcarea unui magazin din zona Boul Roșu din Arad. „Echipajul de jandarmerie aflat in serviciu a observat la ora 21:30, in Piața Arenei din municipiul Arad in parcarea…

- Un tanar de 22 de ani a fost surprins de radar in timp ce conducea cu aproape 140 km/h pe un drum județean din Arad. Polițiștii din Arad au prins, joi dimineața, un tanar de 22 de ani, din comuna Tinca, care conducea un autoturism pe DJ 709, in localitatea Horia. Aparatul radar a inregistrat […] Articolul…

- In urma cu 2 zile, politistii rutieri au incercat sa-l opreasca in trafic pe o strada din Tg.Mures, insa acesta a refuzat. Agenții de poliție au inceput urmarirea acestuia, folosindu-se semnalele acustice și luminoase. Pe parcursul urmaririi, șoferul a produs, pe aceeași strada, un accident cu pagube…

- Fostul deținut politic Radu Ciuceanu a murit luni, la varsta de 94 de ani, anunța Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.Ciuceanu, fondator al AFDPR și fondator al Institutului National pentru Studiul Totalitarismului, a fost arestat in 1948 și condamnat la 15 ani de temnița grea.Ciuceanu…

- A MURIT un fost deputat de Alba și membru de onoare al Academiei Romane: Cine a fost Radu Ciuceanu A MURIT un fost deputat de Alba și membru de onoare al Academiei Romane: Cine a fost Radu Ciuceanu Radu Ciuceanu a trecut in veșnicie! Nascut la Arad, in 1924, Radu Ciuceanu a intrat in Mișcarea Naționala…

- Poliția municipiul Cluj-Napoca a fost sesizata in 26 august prin apel 112 cu privire la faptul ca la aceeași data, persoane necunoscute ar fi sustras cutia destinata colectarii banilor din incinta Bisericii Sfantul Mihail din municipiul Cluj-Napoca, cauzand un prejudiciu in valoare de aproximativ 3.000…