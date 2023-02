Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din IPJ Mureș, au acționat, in perioada 9-10 februarie, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul silvic, in Mureș. Cu acest prilej, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale,…

- Președintele unei asociații de proprietari de pe strada Rozmarinului din Targu Mureș a sesizat vineri, 27 ianuarie 2023, la ora 10.10, ca sunt caini comunitari pe strada respectiva, "fiind anunțați reprezentanții Serviciul de Ecarisaj pentru luarea masurilor specifice", a informat luni, 30 ianuarie…

- Drumurile orașului se curața de prima zapada din aceasta iarna, a anunțat sambata, 28 ianuarie 2023, Biroul de presa al Primariei Municipiului Targu Mureș. "Șase autospeciale deszapezesc arterele principale in timpul nopții și spre dimineața, pulverizand ulterior material antiderapant. Pe drumurile…

- Magia Craciunului, ingredientul perfect pentru o cerere in casatorie de neuitat. Dis de dimineața, colegul nostru Iulian, pompier maramureșean și-a pus planul in aplicare. – Lavinia, vino pana la unitate, a venit Moșul special pentru tine! Zis și facut! Emoționata, Lavinia s-a pregatit și a plecat catre…

- Prin Dispeceratul Integrat de Urgența „112", la ora 09:12 Politia Locala a fost sesizata despre producerea unui eveniment rutier pe str. Vulturilor, in care a fost implicat un autoturism. Acesta a parasit carosabilul și a intrat intr-un copac, doborandu-l. In zona s-a deplasat patrula mobila de Intervenție,…

- Miercuri 30 noiembrie la ora 20:00, in timpul patrularii, un echipaj mobil de Intervenție a surprins o tanara in timp ce fuma in parcul de joaca de pe str. Busuiocului, P.C.O fiind sancționata contravențional cu suma de 50 lei, potrivit prevederilor HCL nr. 302/2021. Poliția Locala Targu Mureș le mulțumește…

- Marți, 29 noiembrie 2022, intre orele 10.30 – 12.00, se va restricționa traficul rutier pe urmatoarele sectoare de drum: de la strada Mihai Viteazul pana la strada Victor Babeș și de pe strada Nicolae Iorga pana la strada Mihai Viteazul, cu ocazia ceremoniei de dezvelire a statuii liderului pașoptist…

- In noaptea de sambata spre duminica, la ora 2.35, un cetațean a sesizat prezența unor persoane care tulbura liniștea publica, prin strigate și țipete, pe strada Sarguinței din Targu Mureș, a anunțat luni, 21 noiembrie, Biroul de presa al Direcției Poliția Locala Targu Mureș. "La fața locului s-a deplasat…