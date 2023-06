Tammy Abraham s-a accidentat grav și va absenta pentru o perioadă nedeterminată Atacantul englez al echipei AS Roma, Tammy Abraham, s-a accidentat grav la ligamentul incrucisat anterior al genunchiului drept, duminica, in meciul contra celor de la Spezia (2-1), in ultima etapa din Serie A, a anuntat luni clubul italian, scrie AFP. Abraham va fi indisponibil pentru o perioada nedeterminata, a mentionat gruparea, fara a oferi informatii despre o posibila operatie, chiar daca presa sportiva italiana vorbeste de o recuperare care va dura cateva luni. CITESTE SI BREAKING NEWS Doliu uriaș in sportul romanesc: A murit una dintre figurile emblematice ale atletismului din Romania… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

