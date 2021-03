Taloanele de pensie ar putea fi trimise în format electronic electronic Presedintele PNL Bucuresti, deputatul Violeta Alexandru, anunta ca va depune un amendament la legea pensiilor, astfel incat taloanele de pensie sa poata fi trimise in format electronic, intrucat „ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in asteptarea postasului este, pur si simplu, depasita”. „Am avut mai multe discutii cu pensionarii despre faptul ca, primind pensia pe card, postasii nu le mai aduc talonul de pensie. Necesar in relatie cu medicul de familie, pentru gratuitatea pe mijloacele de transport etc. (…) Ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a spus, pe Facebook, ca afirmatii politice de genul „nu am incredere in cifrele cazurilor de COVID-19“ nu doar ca nu ajuta, dar sporesc ingrijorarea. In replica, intr-un comentariu la postare, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat ca anul trecut,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca România ar trebui sa adopte modelul francez în ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat în Parlament, a explicat Ciolacu în urma unei întâlniri cu ambasadorul Franței…

- Presedintele PNL Bucuresti, deputatul Violeta Alexandru, anunta ca in aceasta saptamana va depune, alaturi de alti colegi liberali, propunerea legislativa privind semnatura electronica in relatiile de munca. "Semnatura electronica va fi optionala, in proiect vorbesc despre: posibilitatea utilizarii…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a scris pe pagina sa de Facebook ca nu este nicio problema cu publicarea datelor statistice despre vaccinare, pentru ca sunt date statistice. Fostul ministru al Muncii spune ca știe ”ce tactica are sistemul public, mai ales cel militarizat”, dar trebuie…

- Cum anticipam in articolul de ieri, CCR a declarat constitutionala legea 127/2019 care prevede cresterea pensiilor cu 40%. CCR a respins sesizarea guvernului, privind resursele si sustenabilitatea legii. Ce urmeaza acum cu aplicarea legii? Primul pas, legea va fi trimisa presedintelui spre promulgare.…

- Astfel, creșterea pensiilor cu 40% votata de PSD a fost declarata constituționala, dupa ce CCR a respins sesizarea Guvernului. Legea de majorare a pensiilor cu 40% poate fi trimisa de președinte in Parlament pentru reexaminare. Incep cu adevarat problemele pentru TARICEANU! IOHANNIS tocmai a semnat…

- Liderul AUR Dan Tanasa ,a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care afirma: „Presedintele UDMR a mai vorbit despre dorinta de a adopta, pana la sfarsitul anului in curs, Legea statutului minoritatilor nationale”. UDMR incearca de peste 15 ani sa adopte o legea privind statutul minoritaților…