- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Talibanii au declarat ca vineri ca ei controleaza acum 85% din teritoriul Afganistanului, inclusiv doua posturi importante la frontiera cu Iranul și Turkmenistanul, dupa doua luni de ofensiva totala împotriva forțelor din Kabul profitând de retragerea armatei SUA, aproape terminata, potrivit…

- Talibanii au preluat controlul asupra unui alt punct de control la granița cu Iranul, a relatat Pajhwok cu referire la surse. Este vorba despre punctul de trecere a frontierei Abu Nasr Farahi in provincia Farah. Anterior, au aparut informații precum ca talibanii au capturat prin lupte Kandaharul, un…

- Talibanii au declarat vineri ca au ocupat un post de frontiera important cu Turkmenistanul, la câteva ore dupa ce a anunțat capturarea celui mai important post de frontiera cu Iranul, situat în provincia afgana Herat (vest), potrivit AFP.Purtatorul de cuvânt al Ministerului…

- Talibanii au anuntat vineri ca au cucerit Islam Qala, un post de frontiera cu Iranul, cel mai important din Afganistan, situat in provincia Herat (vest), si ca o ofensiva continua in tara, relateaza AFP.

- Talibanii au afirmat vineri ca au capturat cel mai important punct de trecere a frontierei de la granita afgano-iraniana, Islam Qala, situat in provincia Herat (vest), in timp ce ofensiva insurgentilor continua in Afganistan, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Punctul de trecere a frontierei Islam…

- Numai pe 8 mai, in urma exploziei din raionul Dasht-e-Barchi din Kabul au decedat aproape șaizeci de oameni, in principal școlarițe cu varsta cuprinsa intre 11 și 15 ani. Ce se intampla? Cineva nu vrea sa-și retraga trupele sau, dimpotriva, cineva ii indeamna pe americani, ii forțeaza sa plece? Și…

- Masurile de securitate au fost intensificate la Kabul sâmbata, în contextul în care autoritatile se pregatesc pentru reactii ale insurgentilor talibani la faptul ca militarii americani sunt înca prezenti în tara, dincolo de termenul-limita de 1 mai convenit în 2020…