- Femeilor li s-a interzis sa apara in drame de televiziune din Afganistan, conform noilor reguli impuse de guvernul taliban. Reporterii spun ca unele dintre reguli sunt vagi și pot fi interpretate. Femeile din Afganistan nu mai au voie acum sa joace in dramele TV. Potrivit noilor reguli impuse de talibani…

- Talibanii au organizat o parada militara in orașul Kandahar, al doilea ca marime din Afganistan. Localnicii au putut admira vehiculele și elicopterele fostei armate afgane, dar și ale forțelor militare internaționale.Parada s-a desfașurat pe drumul principal din oraș.

- Criza umanitara din Afganistan se amplifica, si aceasta la o scara si o rapiditate rare, spune Mary-Ellen McGroarty, sefa Programului Alimentar Mondial (PAM) pentru aceasta tara, solicitând comunitatii internationale sa fie mai generoasa, relateaza AFP."Este pentru prima data când am…

- Interpreții afgani care au lucrat pentru Oalanda au primit scrisori de la talibani prin care îi îndeamna sa se prezinte la tribunal și le amenința familiile, a transmis vineri televiziunea publica olandeza NOS, citata de AFP.Interpretii se ascund, dar membrii familiei lor ar putea fi…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi in Valea Panjshr din Afganistan, zona in care rezistenta armata impotriva talibanilor a rezistat dupa prabusirea Kabulului. Liniile de comunicatie au fost intrerupte in regiunea afgana, dar BBC a obtinut dovezi despre crimele talibanilor impotriva populatiei civile,…

- Islamiștii au sarbatorit retragerea americanilor, dar in prezent, cucerirea țarii pare sa fi fost cea mai simpla sarcina. Talibanii trebuie acum sa inceapa sa guverneze, o chestiune infinit mai complicata, ținand cont de problemele socio-economice ale țarii, al carui buget depinde in mare parte de donațile…

- Scene biblice au loc in deșert. Mii de afgani fug din calea talibanilor care au cucerit țara. Imaginile cutremuratoare fac inconjurul lumii! Ce au ajuns sa faca bieții oameni pentru a scapa de furia luptatorilor talibani. Afganii fug din calea talibanilor care au pus stapanire pe țara lor Un clip remarcabil…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca „este estențial” acum, odata cu retragerea tuturor militarilor straini din Afganistan, ca aeroportul sa ramana deschis și a promis ca afganii care nu au fost evacuați nu vor fi uitați de alianța militara, relateaza AFP citat de Agerpres…