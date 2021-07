Talibanii atenţionează Turcia să nu menţină soldaţi în Afganistan Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale", afirma talibanii intr-un comunicat, la cateva zile dupa anuntul Turciei ca trupele sale vor asigura securitatea Aeroportului din Kabul dupa incheierea retragerii fortelor straine, prevazuta la sfarsitul lunii august. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Ankara si Washington… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Ankara si Washington s-au pus de acord asupra 'modalitatilor' unei viitoare asumari a securitatii aeroportului din Kabul de catre fortele turce dupa retragerea americana din Afganistan, transmite AFP. 'Impreuna cu SUA si NATO, am…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine…

- Turcia s-a oferit sa asigure securitatea aeroportului din Kabul dupa ce trupele americane si celelalte forte NATO se vor retrage din Afganistan, transmite marti Reuters, potrivit Agerpres. Oficialitati turce afirma ca Ankara a facut aceasta propunere la reuniunea ministeriala a NATO din luna mai,…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre Siria, Afganistan si alte probleme regionale, urmand sa abordeze si ”diferentele semnificative” dintre Washington si Ankara, a declarat luni consilierul pentru securitate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti SUA ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "incoltirea" Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden pe fondul tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti SUA ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "incoltirea" Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden pe fondul tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten…

- Talibanii au salutat inceperea retragerii fortelor internationale din Afganistan, intr-un articol publicat pe unul dintre site-urile lor marti seara, relateaza dpa. Militantii islamisti sustin ca prezenta fortelor internationale a fost principalul motiv de razboi in tara si isi exprima optimismul ca…