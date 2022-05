Stiri pe aceeasi tema

- In timpul concertului de Ziua Victoriei, transmis in direct de postul rusesesc de stat Pervai Canal (Canal 1), in spatele unei artiste care concerta, pe wall, printre fotografiile oamenilor din fosta URSS uciși in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a aparut o poza a gangsterilor americani Bonnie și Clyde,…

- De 9 mai, la o televiziune de stat din Rusia au aparut, surprinzator pentru cunoscatori, celebrii bandiți Bonnie and Clyde, prezentați ca „eroi” ruși decedați in Al Doilea Razboi Mondial, scrie news.liga.net. Luni, 9 mai 2022, la televiziunea publica din Rusia, in timpul concertului dedicat comemorarii…

- Statele Unite au vazut „rapoarte anecdotice” despre trupe rusești și despre „ofițeri de grad mediu, de la diferite niveluri, chiar pana la nivel de batalion”, care refuza sa se supuna ordinelor de a inainta in ofensiva din Donbas, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii, citat de…

- CS Heracle, in parteneriat cu Federatia de Lupte din Republica Moldova, va organiza, in perioada 26-28 mai, la sala „Victoria” din orasul Buzias, cea de-a zecea editie a concursului de lupte greco-romane pentru cadeti „Invita Nicolae Grehov”. Au fost invitati sportivi reprezentand cluburi si loturi…

- Premierul slovac, Eduard Heger, aflat la Kiev cu președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a confimat pe Twiter ca Slovacia a oferit Ucrainei sisteme de aparare antiaeriana S-300. NATO si Uniunea Europeana au promis mai mult ajutor militar pentru Ucraina, dupa descoperirea masacrelor comise…

- Ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Rejnikov a indemnat joi Uniunea Europeana (UE) sa-l considere pe presedintele rus Vladimir Putin drept un "criminal de razboi", iar pe europeni sa-si intensifice livrarile de armament pentru a ajuta Kievul sa lupte impotriva fortelor Moscovei, relateaza AFP. Presedintele…

- Șeful Garzii Naționale Viktor Zolotov a spus duminica, la o slujba religioasa, ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina nu a decurs atat de repede pe cat și-ar fi dorit Kremlinul, informeaza Reuters , care noteaza ca este cea mai puternica recunoaștere publica de pana acum venita de la Moscova a…

- Daca vrei sa faci sos remoulade, atunci trebuie sa știi ca acest sos are la baza fie ulei, fie maioneza, iar majoritatea sosurilor remoulade au, de asemenea, muștar, usturoi, paprika și condimente. Este servit cel mai des cu creveți și sandvișuri și chiar cu pui. Este, de asemenea, minunat ca inlocuitor…