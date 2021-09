Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au reținut pentru 24 de ore un tanar, de 24 de ani, din Turda, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pe 11 septembrie, pentru 24 de ore doi barbați, de 38 și 39 de ani, din Columbia, respectiv municipiul Galați, cercetați pentru comiterea unor infracțiuni de furt.Controlul efectuat de polițiști asupra…

- Nr. 294 din 26 iulie 2021 BULETIN DE PRESA Telefon insusit de un barbat, restituit de politisti proprietarului de drept Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Bistrita au identificat autorul insusirii fara drept a unui bun gasit sau ajuns din eroare la faptuitor.In…

- Potrivit IPJ, in data de 6 iulie a.c., polițiștii din cadrul Politiei municipiului Buzau, au retinut principalul banuit de comiterea unor furturi. Din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca banuitul, un barbat de 38 de ani, din Buzau, in perioada 18 iunie – 6 iulie a.c., ar fi patruns…

- Incidentul a avut loc în municipiul Gherla din județul Cluj. Polițiștii i-au facut dosar penal femeii, care a încercat sa îi fure telefonul unui barbat de 62 de ani, pe terasa unul local. „La data…