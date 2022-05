Take-Two a devenit proprietarul Zynga Take-Two este proprietarul Zynga cu acte in regula, dupa ce tranzactia in valoare de 12,7 miliarde de dolari a fost aprobata si finalizata. In urma achizitiei, Take-Two ajunge sa detina jocurile dezvoltate de Zynga, dintre care cel mai cunoscut este Farmville, dar si vasta expertiza in zona jocurilor mobile free-to-play a acesteia. Take-Two s-a bucurat de un mare succes de-a lungul timpului in ceea ce priveste jocurile traditionale de PC si console, avand in portofoliu multe titluri de succes, precum Grand Theft Auto, BioShock sau seria Civilization. Insa, Zynga va ajuta Take-Two sa ajunga si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

